Siria: Sohr, otto morti tra cui cinque pasdaran in presunto attacco Israele a Damasco

- I morti causati dal presunto attacco delle Forze di Israele (Idf) contro l’ambasciata dell’Iran a Damasco, in Siria, potrebbero essere otto. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra che dispone di un'ampia rete di informatori sul territorio, aggiungendo che tra questi, cinque persone sarebbero membri dei Guardiani della rivoluzione islamica (pasdaran) e altri due sarebbero dei consiglieri. In precedenza i media iraniani avevano riferito che il raid ha ucciso un comandante della Forza Qods in Siria e Libano, Mohammad Reza Zahedi. (Res)