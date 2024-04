Rieti: Aurigemma, ferma condanna per vile gesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo assoluta vicinanza e solidarietà a Paolo Trancassini, al Sindaco Daniele Sinibaldi e a tutta la comunità. Dobbiamo condannare fermamente ogni forma di violenza. Ognuno può e deve manifestare le proprie idee, anche di dissenso, ma ciò deve avvenire nel rispetto delle regole, degli altri, in maniera civile e democratica". Lo dichiara in una nota Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)