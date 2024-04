Difesa: pattugliatore Bettica assiste unità mercantili in avaria nell'Oceano atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda mattina del 30 marzo 2024, il pattugliatore Bettica della Marina militare, in pattugliamento nelle acque del Golfo di Guinea nell’ambito dell’operazione antipirateria “Gabinia”, ha individuato, a circa 60 miglia nautiche a largo delle coste della Liberia, una nave cargo e un rimorchiatore, battenti bandiera della Tanzania, fermi alla deriva. Come riferisce un comunicato della Marina, l’anomala situazione ha indotto il Comandante del Pattugliatore a stabilire un contatto radio con i natanti dove si è appreso di un problema tecnico all’apparato propulsivo del rimorchiatore impegnato nel rimorchio del cargo dalla Guyana alla Nigeria. A seguito della preventiva attività ispettiva a cura del boarding team della Brigata Marina San Marco imbarcato su nave Bettica, il Comandante ha inviato a bordo del rimorchiatore un team di tecnici per fornire supporto all’unità sinistrata. (segue) (Com)