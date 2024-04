Difesa: pattugliatore Bettica assiste unità mercantili in avaria nell'Oceano atlantico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo circa quattro ore di intervento, i marinai di nave Bettica sono riusciti a rimettere in moto il motore, garantendo al rimorchiatore il ripristino della propulsione. Il soccorso prestato, a salvaguardia della sicurezza della navigazione, ha permesso alle due imbarcazioni di poter finalmente riprendere la navigazione. Nave Bettica e il suo equipaggio hanno ripreso la missione di presenza e sorveglianza nelle acque del Golfo di Guinea, a tutela degli interessi nazionali, in contrasto alla pirateria e garantendo la libertà di navigazione e la sicurezza marittima lungo le principali linee di navigazione che attraversano questo tratto di mare dal valore commerciale strategico per l’Italia. (Com)