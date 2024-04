Giordania-Egitto: re Abdullah riceve presidente Al Sisi, focus su Gaza e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si è recato ad Amman per incontrare il re di Giordania Abdullah II. Lo ha riferito la presidenza egiziana in un comunicato stampa. Le parti hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali e degli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza, in particolare degli sforzi per raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e un incremento degli aiuti umanitari, secondo quanto si legge nella dichiarazione. (Cae)