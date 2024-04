Croazia: Istituto IfW, Paese al primo posto in regione Balcani per aiuti bilaterali a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia è il Paese della regione dei Balcani che ha offerto il maggior sostegno finanziario statale all'Ucraina, con lo 0,5 per cento del suo Pil destinato agli aiuti bilaterali. Lo riporta l'analisi del centro ricerca sull'economia mondiale con sede a Kiel (IfW), in Germania, che copre il periodo dal 24 gennaio 2022 al 15 gennaio 2024. Tra i circa 41 Paesi donatori c'è anche la Slovenia, nella regione, con lo 0,14 per cento del suo Pil.(Seb)