Cina: auto elettriche, per Byd vendite in crescita del 46 per cento a marzo

- Il colosso cinese delle auto elettriche Byd ha venduto 626.263 veicoli nel primo trimestre del 2024, in crescita del 13 per cento rispetto a un anno fa, con un’impennata del 46 per cento a marzo rispetto ai primi due mesi dell’anno. Lo indicano i risultati comunicati oggi dall’azienda. La compagnia cinese, che ha superato alla fine dello scorso anno la statunitense Tesla come maggior produttore al mondo di auto elettriche, ha venduto poco più di 300 mila auto elettriche pure nel primo trimestre 2024, in aumento del 13 per cento su base annuale, mentre le ibride plug-in, che costituiscono il 52 per cento del totale delle auto vendute nel periodo in oggetto, hanno visto una crescita del 14 per cento. Tesla, azienda di proprietà di Elon Musk, dovrebbe comunicare domani, 2 aprile, i propri risultati trimestrali. Secondo gli analisti, nel periodo gennaio-marzo dovrebbe aver venduto circa 457 mila auto. (segue) (Cip)