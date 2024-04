Cina: auto elettriche, per Byd vendite in crescita del 46 per cento a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso gennaio Musk aveva predetto un “notevole” rallentamento delle vendite nel 2024, con l’azienda che si sta concentrando nella produzione di un’auto elettrica dai costi contenuti nella sua principale fabbrica in Texas, modello che però non dovrebbero vedere la luce prima della fine del 2025. Lanciata nel 1995 come produttrice di batterie, Byd ha dominato negli ultimi anni il mercato cinese, attualmente il più ampio al mondo. L’azienda vende auto a costo inferiore rispetto a Tesla, non vende negli Stati Uniti e sta cercando in questo periodo di espandersi a livello globale, soprattutto in Europa. Quest’oggi Byd ha comunicato anche un forte incremento delle auto vendute all’estero nel mese di marzo, 38.434. (Cip)