Israele: premier Netanyahu chiede di approvare legge per chiudere “Al Jazeera”

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha chiesto che venga approvato il disegno di legge che prevede la possibilità di chiudere le trasmissioni dell’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” nel Paese. Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”, secondo cui il premier ha parlato con il capogruppo della coalizione Ofir Katz per chiedergli di assicurare il passaggio della legge in seconda e terza lettura oggi. Se approvata, la legge darà al primo ministro e al ministro delle Comunicazioni l'autorità di ordinare la chiusura delle reti straniere che operano in Israele e di confiscare le loro attrezzature se si ritiene che esse rappresentino "un danno effettivo alla sicurezza dello Stato". Il disegno di legge ha superato la prima lettura in plenaria della Knesset a febbraio. (Res)