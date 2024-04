Ucraina: sondaggi, 54 per cento cittadini comprendono renitenti alla leva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 53,9 per cento degli ucraini, secondo un sondaggio d'opinione realizzato dall'Associazione dei sociologi e degli psicologi politici dell'Ucraina e dall'Istituto di sociologia e di psicologia politica dell'Ucraina, comprende la posizione dei renitenti alla leva. "I renitenti alla leva si possono capire: nessuno vuole morire": con questa affermazione è d'accordo il 53,9 per cento degli intervistati. Il 17,2 per cento dei partecipanti al sondaggio, invece, non è d'accordo, mentre il 29 circa non ha un'opinione chiara. Inoltre, il 43 per cento degli intervistati considera una vergogna il fatto che gli uomini si nascondano per evitare la mobilitazione. (Kiu)