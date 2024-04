© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno proteggendo i responsabili dell'attacco terroristico al Crocus City Hall. Come ha dichiarato l'ufficio stampa del Servizio di intelligence straniero della Russia (Svr), l'ufficio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta intensificando gli sforzi per creare un'immagine distorta dell'accaduto, cercando di far credere tutti che i responsabili sono un ramo dello Stato Islamico (Is) Khorasan. Si aggiunge che i servizi speciali statunitensi sono stati incaricati di dissipare sospetti della comunità mondiale sul coinvolgimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'attentato. "L'omicidio di civili nella regione di Mosca è direttamente correlato ai massicci bombardamenti e attacchi dei gruppi di sabotaggio ucraini nelle regioni di Kursk e Belgorod (al confine con l'Ucraina). Allo stesso tempo, i dati ricevuti dall'Svr indicano che durante l'organizzazione degli attacchi gli ucraini vengono utilizzate attivamente informazioni satellitari fornite loro dall'intelligence statunitense", ha riferito il servizio segreto russa. L'Svr ha aggiunto, inoltre, che gli oppositori residenti all'estero sono stati incaricati di diffondere l'idea secondo cui i tentativi delle autorità russe di assegnare la responsabilità dell'attacco terroristico all'Ucraina sono irragionevoli. (Rum)