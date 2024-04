Russia: ministero Interno suggerisce di rafforzare controllo sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Russia ha predisposto un disegno di legge che rafforza il controllo statale sulla migrazione. A renderlo noto su Telegram è stata la portavoce del dicastero russo, Irina Volk. La legge stabilisce le basi legali per l'introduzione dell'identificazione biometrica di ogni persona che entra in Russia, nonché la riduzione del periodo di permanenza temporanea degli stranieri a 90 giorni durante l'anno solare. In precedenza, gli stranieri potevano trascorrere 90 giorni nel Paese ogni sei mesi. Inoltre, la legge suggerisce di creare un unico documento che certifica l'identità di un cittadino straniero che si trova in Russia. Il documento indicherà anche la ragione di residenza e lavoro nel Paese. Secondo Volk, il ministero dell'Interno suggerisce di rafforzare i controlli su datori di lavoro che attraggono manodopera straniera. (Rum)