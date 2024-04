Russia: prorogato sino al 5 giugno arresto giornalista di "Radio Free Europe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Kazan ha esteso la custodia cautelare della giornalista dell'emittente "Radio Free Europe" Alsu Kurmasheva sino al 5 giugno. Lo ha riferito il quotidiano "Kommersant". Prima dell'inizio dell'udienza, la giornalista si è lamentata del peggioramento della salute e ha anche notato che riceve l'assistenza medica minima. All'udienza che si è svolta a porte chiuse era presente il console generale degli Stati Uniti, Stuart Wilson. Kurmasheva è stata arrestata il 23 ottobre scorso per non aver presentato documenti necessari per essere inclusa nella lista degli agenti stranieri. In seguito è stata anche accusata di aver diffuso informazioni false sull'esercito russo. (Rum)