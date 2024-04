Germania: montano le critiche contro Soeder dopo il suo viaggio in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la sua visita la Cina ha steso un tappeto rosso per Soeder, inclusa una cattedra onoraria", ha criticato Polenz. L'ex presidente della commissione per gli affari esteri del Bundestag ha chiesto: "Nessuno ha spiegato a Soeder che il Partito comunista cinese governa le università cinesi? Ci manca solo che lui abbia fatto istituire gli Istituti Confucio nelle università bavaresi come ringraziamento per il titolo di professore”, ha aggiunto il politico della Cdu. Il deputato dell'Fdp Michael Link ha dichiarato al "Tagesspiegel" che l'affermazione di Soeder sull'importanza del "cambiamento attraverso il commercio" suona "molto simile a un pio desiderio, dato l'approccio ferreo con cui il regime cinese controlla tutti gli investimenti stranieri in Cina e li blocca spietatamente quando lo fanno “non sono nello spirito del Partito comunista cinese”. (Geb)