Croazia: Paese festeggia 15 anni da adesione a Nato

- La Croazia festeggia oggi i 15 anni di adesione alla Nato. Lo Stato balcanico è entrato a far parte dell'Alleanza atlantica il primo aprile del 2009. In occasione dell'anniversario il presidente Zoran Milanovic ha annunciato su Facebook che il Paese "continuerà ad essere un partner leale e affidabile dei membri dell'Alleanza", sebbene, abbia precisato, "la Croazia viene prima di tutto". "La Croazia è membro da 15 anni della Nato, l'alleanza politico-militare di Stati sovrani, alla quale ha aderito il primo aprile 2009. Da allora, sia l'ordine mondiale che la Nato hanno attraversato drammatici cambiamenti su cui la Croazia non ha avuto influenza. In tutti questi anni, la Croazia è stata un alleato leale e un partner onesto dei membri dell'Alleanza perché, come nazione piccola ma orgogliosa, manteniamo la nostra parola e onoriamo gli impegni presi. Oltre a salvaguardare l'orgoglio e la sovranità nazionale, sappiamo come rispettare gli obblighi che ci siamo volontariamente assunti come Stato sovrano", ha detto Milanovic. (segue) (Seb)