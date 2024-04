Ucraina: Zelensky, aumenteremo produzione di droni nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno l'Ucraina intende aumentare e semplificare la produzione di tutti i tipi di droni. E' quanto ha affermato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a seguito di una riunione con la leadership militare del Paese. "Abbiamo aggiornato e dettagliato i piani di produzione per l'anno in corso per tutti i tipi di droni: Fpv, bombardieri, droni da ricognizione e droni a lungo raggio per compiti speciali", ha scritto il presidente. Durante l'incontro sono stati discussi i modi per garantire la flessibilità dell'industria della difesa ucraina. Zelensky ha osservato che le esigenze del fronte sono in continua evoluzione, quindi i produttori di droni devono rispondere in modo tempestivo. Le decisioni presi alla riunione hanno riguardato la semplificazione delle procedure di acquisto necessari per la produzione, l'importazione di componenti, l'aumento della produzione di proiettili per droni e la formazione degli specialisti. Al centro del confronto è stato anche il progetto di costruzione di un sistema integrato di gestione dei sistemi bellici elettronici per proteggere i soldati e le attrezzature ucraine dai droni russi. (Kiu)