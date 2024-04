Spagna: sondaggio, Pnv primo partito per consensi nei Paesi Baschi con il 36 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale basco (Pnv) vincerebbe nuovamente le elezioni basche con il 36,1 per cento, ottenendo 30 o 31 seggi, mentre Eh Bildu sarebbe la seconda forza con il 33 per cento, pari a 28 o 29 parlamentari. È quanto emerge da un sondaggi pubblicato oggi Centro ricerche sociologiche (Cis): in base a questi dati il Pnv manterrebbe gli stessi seggi o ne perderebbe uno, mentre per Eh Bildu sarebbe un netto incremento rispetto ai 21 ottenuti alle elezioni regionali di quattro anni fa. L'indagine mostra che il Partito Socialista dei Paesi Baschi-Euskadiko Ezkerra (Pse-Ee) e il Partito socialista dovrebbero mantenere un numero di seggi pressoché invariato rispetto alle ultime elezioni: dieci-undici per il Pse-Ee (13,1 per cento) e cinque-sei seggi per i popolari (7,7 per cento). Pochi margini per Sumar ed Elkarrekin Podemos che dovrebbero ottenere, rispettivamente, da zero a due seggi e da zero a un seggio. Stesso risultato, quest'ultimo, toccherebbe ai nazionalisti di Vox. Lo studio, realizzato tra il 18 e il 22 marzo, si basa su un totale di 4.998 interviste telefoniche realizzate in 207 comuni baschi.(Spm)