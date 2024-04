Donbass: funzionario russo di Luhansk morto a causa di un'autobomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo del Centro per la manutenzione delle organizzazioni educative della repubblica popolare di Luhansk, Valeryj Chaika, è morto a Starobelsk a causa di un'autobomba. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'amministrazione municipale. "Il nostro compagno è morto", ha scritto Vladimir Tchernev, capo dell'amministrazione municipale di Starobelsk, su Telegram, aggiungendo che è in corso un'indagine. Non è la prima volta che un funzionario russo nel Donbass viene ucciso a causa dell'esplosione di un'autobomba. Questi fatti vengono spesso imputati come atti di sabotaggio dell'Ucraina. (Rum)