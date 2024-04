Regno Unito: Living Wage, milioni di lavoratori ancora sotto soglia salario dignitoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di lavoratori del Regno Unito rimarranno ancora con oltre mille sterline all’anno al di sotto di una soglia salariale dignitosa, nonostante il più grande aumento del salario minimo disposto dal governo da più di un decennio. Il “salario minimo nazionale” aumenta da oggi da 10,42 a 11,44 sterline l’ora (rispettivamente 12,19 e 13,38 euro), e verrà ampliato per coprire i lavoratori più giovani con una riduzione della soglia di età da 23 a 21 anni. L’aumento vale 1.800 sterline (circa 2.105 euro) all’anno per ogni lavoratore adulto a tempo pieno. Tuttavia, secondo i dati dell’organizzazione benefica Living Wage Foundation pubblicati dal quotidiano "The Guardian", i lavoratori con salario minimo legale resteranno comunque 1.092 sterline all’anno al di sotto del “salario dignitoso reale” volontario stabilito. Quasi mezzo milione di lavoratori nel Regno Unito i cui datori di lavoro hanno sottoscritto un salario dignitoso reale stanno ricevendo un aumento di paga a 12 sterline l’ora (14,4 euro) in tutto il Regno Unito e sino a 13,15 sterline (15,38 euro) a Londra. L’organizzazione benefica ha affermato che i lavoratori della capitale avrebbero bisogno di oltre 3 mila sterline in più per allineare i guadagni al salario dignitoso di Londra.(Rel)