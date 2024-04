Regno Unito: Gove, elezioni potrebbero svolgersi il 14 o 21 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni generali in Regno Unito si terranno probabilmente il 14 o il 21 novembre. Lo ha detto Michael Gove, ministro per il Levelling up, l’edilizia abitativa e gli enti locali del Regno Unito, al podcast “Political Currency”. Gove ha insistito sul fatto di non essere "al corrente" della data delle prossime elezioni nazionali, ma ha fatto intendere che, con ogni probabilità, si terranno in autunno. "Penso che il 14 o il 21 novembre” siano date possibili, ha detto il ministro, pur ribadendo: “Non ne sono assolutamente a conoscenza". A Gove è stato fatto notare di aver incontrato da poco il primo ministro Rishi Sunak e che magari il tema potesse essere stato affrontato durante il loro colloquio. "Se me lo avesse detto, non avrei potuto dirvelo. Quindi, il fatto che io vi abbia detto quello che penso è la prova che non lo so", ha aggiunto Gove. (Rel)