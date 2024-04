Nord Macedonia: partiti firmeranno dichiarazione per elezioni giuste, libere e democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici che in Macedonia del Nord parteciperanno alle prossime elezioni presidenziali e parlamentari firmeranno mercoledì, il giorno prima dell'inizio ufficiale della campagna elettorale, una dichiarazione "contro l'incitamento all'odio", volta a elezioni "giuste, libere e democratiche". La firma della dichiarazione si tiene nel Paese a ogni tornata elettorale dal 2014 ed è un evento tradizionale organizzato dall'Istituto per le relazioni internazionali Ohrid di Skopje. La dichiarazione sarà firmata dai presidenti e da membri dei partiti politici. "La firma di questa Dichiarazione trasmetterà un chiaro messaggio all'opinione pubblica macedone che i giovani politici, in quanto futuri decisori, hanno una forte volontà e determinazione per essere futuri leader e per creare una diversa cultura politica elevando il dialogo politico a un livello superiore", sottolineano gli organizzatori. Il primo turno delle elezioni presidenziali si terrà in Macedonia del Nord il 24 aprile, il secondo, se necessario, l'8 maggio insieme alle elezioni parlamentari. (Seb)