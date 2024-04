Energia: ministro Algeria annuncia costruzione centrale fotovoltaica da 150 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha annunciato l’avvio un nuovo progetto per la costruzione di una centrale a energia solare da 150 megawatt nella regione di El Anatat, nella wilaya (provincia) di Touggourt, nel nord-est del Paese. L’iniziativa, affidata a Cosider Canalisations, fa parte del progetto complessivo di 3.000 megawatt lanciato ufficialmente dal ministero lo scorso 14 marzo. L'obiettivo è promuovere la transizione energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, come petrolio e gas, per la produzione di elettricità. Arkab ha sottolineato l'importanza di questo progetto come “un importante passo avanti nella transizione energetica che l'Algeria sta perseguendo, in linea con il programma del presidente Abdelmadjid Tebboune”. (Ala)