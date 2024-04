Russia: autobus si scontra con treno nella regione di Yaroslavl, otto morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone sono morte in una collisione tra un treno e un autobus nella regione russa di Yaroslavl. Lo ha reso noto il ministero per le Situazioni di emergenza russo. "Nel villaggio di Berendeevo nel distretto urbano di Pereslavl-Zalessky, si sono scontrati un autobus regolare e un treno diretto. Secondo i dati preliminari, tutte e otto le persone sull'autobus sono state uccise", ha detto una fonte del ministero. Stando all'ufficio stampa delle ferrovie locali, l'incidente ha causato il ferimento del conducente del treno. L'Ufficio del procuratore dei trasporti ha riferito che, secondo le prime informazioni a disposizione, l'incidente è dovuto ad un guasto tecnico. "Secondo i dati preliminari, a causa di un guasto tecnico, l'autobus si è fermato al passaggio a livello e non è stato in grado di continuare il viaggio. Il conducente ha utilizzato la frenata di emergenza, ma non ha potuto evitare la collisione", ha spiegato la procura. (Rum)