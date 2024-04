Egitto: Assemblea parlamentare Mediterraneo premia Al Sisi per sforzi per la pace a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, un'organizzazione internazionale composta da diversi paesi dell’area, ha assegnato al presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, il premio “campione per la pace” per i suoi sforzi volti a raggiungere il cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas e a incrementare la consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L'annuncio ufficiale dei vincitori e la consegna del premio sono previsti durante la sessione di apertura della 18esima sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare, prevista per il 15 maggio 2024 a Braga, in Portogallo. (Cae)