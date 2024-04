Serbia: riunione in Parlamento su indicazioni Odihr per elezioni, presente anche l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso da ore la riunione (collegium) convocata dalla presidente del Parlamento serbo Ana Brnabic in cui all'ordine del giorno c'è la discussione sulle raccomandazioni della missione di osservazione dell'Odihr, presentate nell'ultimo rapporto di alcune settimane fa sulle elezioni nel Paese. Ai colloqui nella sede dell'Assemblea nazionale è presente anche l'opposizione del Paese, con la lista elettorale "La Serbia contro la violenza", la coalizione "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia" e i rappresentanti delle liste "Noi-La voce del popolo". Lo riporta la stampa locale, la quale sottolinea che si tratta del primo incontro tra governo e opposizione in cui si discutono le condizioni elettorali dopo le elezioni del 17 dicembre 2023. Secondo quanto riporta la stampa locale, tra le richieste dell'opposizione c'è che prima dello svolgimento delle prossime elezioni venga formata una commissione composta da rappresentanti del governo, dell'opposizione e delle organizzazioni interessate della società civile che avrà poteri esecutivi per il controllo delle liste elettorali e le revisioni, quindi che prima delle elezioni i media pubblici inizino con resoconti professionali e responsabili sul voto e che le elezioni locali in tutti gli altri comuni e città del Paese si svolgano contemporaneamente a quelle nella capitale Belgrado. (Seb)