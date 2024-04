Russia: incendio in un impianto industriale nella regione di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificato oggi un incendio in un impianto di produzione di un'industria elettrica nella località di Khotkovo, nella regione di Mosca. Lo ha reso noto su Telegram la procura regionale. "Intorno alle 16 (le 15 in Italia) è stato ricevuta una segnalazione su un incendio in un edificio di un impianto di produzione nel villaggio di Khotkovo. Al momento l'incendio è in fase di estinzione, la sua area di estensione è di circa 3 mila metri quadrati", si legge nel messaggio. Secondo le prime informazioni a disposizione, nessuno è rimasto ferito e non ci sono morti. Inoltre, i soccorritori hanno evacuato quattro persone dall'edificio. (Rum)