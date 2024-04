Agricoltura: assessore Lazio, finanziate tutte le domande degli apicoltori relative a bando Ocm miele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio, in relazione al Bando "Ocm miele" per l’anno apistico 2023/2024, ha approvato la determina con la quale si provvede ad una rimodulazione interna delle risorse assegnate dal Masaf al fine di finanziare tutte le domande ritenute ammissibili. "In totale, quindi - si legge in una nota della Regione Lazio -, sono state finanziate 90 domande di aiuto per un importo di circa 450mila euro". Nello specifico sono state sovvenzionate 6 domande di Università, Istituti di ricerca e Associazioni apistiche per circa 69.000 euro; 29 domande di apicoltori della provincia di Roma per circa 135.000 euro; 24 domande di apicoltori della provincia di Frosinone per circa 74.000 euro; 17 domande di apicoltori della provincia di Viterbo per circa 81.000 euro; 9 domande di apicoltori della provincia di Latina per circa 60.000 euro e 5 domande di apicoltori della provincia di Rieti per circa 26.000 euro. "Siamo estremamente soddisfatti – dichiara nella nota l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini - di essere riusciti a finanziare tutti i progetti ritenuti idonei grazie a un’accurata gestione delle risorse e a un ottimo lavoro della direzione agricoltura. Si tratta di un importante segno di attenzione verso un settore che nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con una congiuntura sfavorevole dovuta a diversi fattori a partire dai cambiamenti climatici che ha causato un forte calo della produzione di miele". (segue) (Com)