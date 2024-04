Mar Rosso: ammiraglio Usa, diminuita attività ostile degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e Mar Arabico da parte dei miliziani yemeniti Houthi è diminuita. Lo ha affermato l’ammiraglio Mark Miguez, comandante della portaerei statunitense Eisenhower in un’intervista esclusiva all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. "I gruppi della portaerei sono addestrati per difendersi da una tale minaccia e siamo stati in grado di farlo con successo fino ad ora. Non ci aspettavamo questa minaccia, ma siamo sempre pronti a rispondere”, ha aggiunto l’ammiraglio. Secondo Miguez, i “comportamenti ostili” degli Houthi sono diminuiti e questo rappresenta “un successo dei nostri attacchi difensivi”. (segue) (Res)