Roma: feto nel congelatore alla Borghesiana, coppia indagata per occultamento di cadavere

- Si indaga a Roma sul feto ritrovato congelato in un appartamento in via Ragalbuto in zona Borghesiana a Roma. Il fatto risale al 30 marzo quando una donna italiana arriva nel policlinico Casilino con una vistosa emorragia come se avesse partorito da poco. Del bambino, però, non c’era traccia se non le condizioni post parto della donna. Inevitabile avvisare gli agenti di polizia del presidio interno all’ospedale i quali, insieme ai colleghi del distretto Casilino, hanno raggiunto la casa dove abita la coppia di italiani; sono stati proprio i due ad indicare agli agenti dove trovare il corpo del bimbo nato prematuramente. Il feto era all’interno di un congelatore. I due avrebbero raccontato di un aborto spontaneo ma le indagini sono in corso per stabilire cosa sia realmente accaduto. Il feto è stato sottoposto a sequestro mentre i due risulterebbero indagati per occultamento di cadavere. (Rer)