Ucraina: Parlamento stanzia 106,5 milioni di euro per proteggere infrastrutture critiche

- La commissione di bilancio della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino) ha concordato lo stanziamento di 4,5 miliardi di grivnie (106,5 milioni di euro) per proteggere le infrastrutture energetiche critiche. Lo ha scritto su Telegram uno dei membri della commissione, Oleksij Honcharenko. Il parlamentare ha precisato che i fondi saranno inviati all'Agenzia statale per il restauro e lo sviluppo delle infrastrutture dell'Ucraina. "Considerando i continui attacchi della Russia contro il nostro settore energetico, i fondi saranno stanziati per la costruzione, riparazione e protezione delle infrastrutture critiche del settore. Si prevede che entro la fine di maggio saranno prese tutte le misure necessarie", ha osservato Honcharenko. (Kiu)