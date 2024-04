Mar Rosso: forze Israele, colpita base militare ad Eilat, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno fatto sapere che il “velivolo ostile” individuato questa notte e caduto nell’area di Eilat, nel sud del Paese, sul Mar Rosso, ha colpito una base militare. Lo hanno riferito le stesse Idf sul loro canale Telegram, precisando che “non sono stati riportati feriti e sono stati causati lievi danni a una struttura”. Sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. In precedenza, la Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie irachene filo-iraniane, aveva rivendicato la responsabilità dell’attacco contro Eilat, in risposta “ai massacri (di Israele)” e “a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza”. (Res)