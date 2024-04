Bosnia: ordigno esplosivo lanciato in casa di sindaco comune Città vecchia di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordigno esplosivo è stato lanciato ieri sera contro la casa del sindaco del comune della città vecchia (Stari grad) della capitale bosniaca Sarajevo, Irfan Cengic. Lo ha confermato la portavoce del ministero dell'Interno del cantone, Mersiha Novalic, secondo cui non ci sono stati feriti ma solo danni materiali causati dalla deflagrazione. Sul proprio account Instagram, il sindaco ha scritto che "questa è una continuazione delle minacce che hanno come obiettivo intimidirmi e fermare il processo di restituzione delle proprietà statali ai cittadini da parte di coloro che le usurpano da anni". "Non arretrerò di un millimetro", ha quindi sottolineato Cengic, sostenendo che la settimana scorsa un'altra bomba era stata lanciata nella strada dove vive la famiglia di un consigliere comunale. Cengic è stato eletto sindaco di uno dei comuni della capitale bosniaca nell'ottobre dello scorso anno dopo elezioni anticipate. Il suo predecessore, Ibrahim Hadzibajric, era stato arrestato nel maggio del 2023 poiché sospettato di criminalità organizzata, abuso d'ufficio e riciclaggio di denaro. (Seb)