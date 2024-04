Pakistan: caso Toshakhana, Alta corte Islamabad sospende condanna a 14 anni per ex premier Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte d’Islamabad ha sospeso oggi le sentenze a 14 anni di carcere comminate all’ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, e a sua moglie, Bushra Bibi, per il cosiddetto caso Toshakhana, ovvero per la presunta vendita illegale di doni di Stato ricevuti nella veste di capo di governo tra il 2018 e il 2022. Lo riferisce il quotidiano locale “Dawn”. I due erano stati condannati lo scorso 31 gennaio, a meno di dieci giorni dalle elezioni generali che si sarebbero tenute l’8 febbraio scorso: i giudici avevano anche disposto l’interdizione ai pubblici uffici per un periodo di dieci anni per i due imputati. Il giorno dopo, Imran Khan e sua moglie erano stati condannati inoltre a sette anni di carcere da un tribunale di Rawalpindi per non aver contratto regolarmente il loro matrimonio e per conseguenti atti sessuali illeciti. Precedentemente, l’ex premier pachistano era stato invece condannato a dieci anni di carcere insieme al suo ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, tra i principali dirigenti del suo Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), per violazione dei segreti di Stato. (segue) (Inn)