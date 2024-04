Pakistan: caso Toshakhana, Alta corte Islamabad sospende condanna a 14 anni per ex premier Khan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imran Khan si trova in carcere da agosto per varie vicende giudiziarie. Lo scorso marzo gli sono stati vietati incontri, colloqui e interviste per due settimane, come da ordine emesso dal dipartimento dell’Interno della provincia del Punjab per motivi di sicurezza. Il dipartimento ha ordinato anche un rafforzamento dei controlli all’interno e all’esterno del penitenziario di Adiala, in cui il leader del Pti è recluso. Su Khan gravano condanne (non definitive) per vari reati, per un totale di 31 anni di reclusione. Il politico respinge le accuse e attribuisce all’azione giudiziaria motivazioni politiche. I processi gli hanno impedito di partecipare alle elezioni generali dell’8 febbraio, che il suo partito ha definito una “frode”. (segue) (Inn)