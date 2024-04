Pakistan: caso Toshakhana, Alta corte Islamabad sospende condanna a 14 anni per ex premier Khan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il giorno precedente, 30 gennaio, Khan è stato condannato a dieci anni per divulgazione di segreti di Stato da un tribunale speciale istituito ai sensi della legge Official Secrets Act; la stessa condanna è stata inflitta all'ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi. Khan è stato accusato di aver divulgato a persone non autorizzate e per scopi personali informazioni contenute in un documento coperto da segreto, che sarebbe stato in suo possesso e poi sparito: un dispaccio diplomatico ricevuto dal ministero degli Esteri da Washington. Il caso è collegato alla caduta del governo Khan, nell'aprile del 2022. Il 27 marzo di quell'anno, l'allora premier, pochi giorni prima di essere sfiduciato dal parlamento, mostrò una lettera, sostenendo che fosse un messaggio cifrato di un governo straniero che premeva per un cambio al vertice di Islamabad. Il nome del Paese non fu rilevato immediatamente, ma pochi giorni dopo fu esplicitato che si trattasse degli Stati Uniti. Ad agosto il sito di informazione statunitense "The Intercept" ha pubblicato i contenuti di un documento governativo riservato ottenuto da una "fonte anonima delle forze armate pachistane" secondo cui gli Usa sollecitarono il Pakistan a rimuovere Khan durante un incontro a Washington il 7 marzo 2022 a cui avrebbero preso parte funzionari del dipartimento di Stato e l'allora ambasciatore pachistano negli Stati Uniti, Asad Majeed Khan.