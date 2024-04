Pakistan: caso Toshakhana, Alta corte Islamabad sospende condanna a 14 anni per ex premier Khan (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le numerose vicende che coinvolgono Khan c’è anche quella relativa al suo matrimonio con Bushra Bibi: all’inizio di febbraio entrambi sono stati condannati a sette anni di carcere da un tribunale di Rawalpindi per non aver contratto regolarmente il loro matrimonio e per conseguenti atti sessuali illeciti. I due sono stati denunciati dall'ex marito di Bushra Bibi, Khawar Farid Maneka. Secondo Maneka – che è a sua volta coinvolto in un procedimento giudiziario per corruzione ed è in libertà su cauzione – il matrimonio non è valido perché sarebbe stato celebrato senza osservare il periodo di attesa (“iddah”) a cui una donna vedova o divorziata è tenuta prima di potersi risposare. (Inn)