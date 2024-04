Rieti: Malaguti (Fd’I), su attentato a sede partito, “qualcuno non accetta esito urne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora altri atti vandalici contro le sedi di Fratelli d'Italia. L'ultimo a Rieti dove un innesco incendiario ha causato, per fortuna, solo lievi danni allo stabile dove vi è la locale sede del partito di Giorgia Meloni”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti. “A Ferrara, la mia città, più volte la sede di Fratelli d'Italia è stata oggetto di imbrattamenti e piccoli danni alle vetrate evidente frutto di aggressioni di matrice politica. E in molte altre sedi episodi del genere stanno diventando sempre più frequenti”, ha proseguito. “Qualcuno, magari in nome del 'popolo', invece di accettare il democratico risultato delle urne, preferirebbe forse tornare agli 'anni di piombo'. Auspico che tutti i partiti dell'arco parlamentare manifestino la loro contrarietà a tali atti e solidarietà a chi li subisce”, ha concluso Malaguti. (Rin)