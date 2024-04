Rieti: Rocca, ferma condanna per vile atto intimidatorio contro sede Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, esprime "la ferma condanna per il vile atto intimidatorio contro la sede di Fratelli d'Italia di Rieti e l'ufficio dell'onorevole Paolo Trancassini, Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia. A nome mio personale e della giunta regionale - spiega Rocca in una nota - alla comunità del partito reatino e all'amico Paolo Trancassini giungano la massima vicinanza e solidarietà, nella certezza che non saranno certo questi vili episodi a scoraggiare tante donne e uomini che, quotidianamente, si impegnano per il bene comune e per la crescita dei loro territori. Siamo certi che le forze dell'ordine sapranno ricostruire l'accaduto. Il confronto democratico, la normale dialettica politica, non devono mai scadere nella violenza e nell'intolleranza". (Com)