Gaza: funzionario Israele, progressi nei negoziati in corso al Cairo

- Ci sono stati dei progressi nei colloqui in corso al Cairo per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito un funzionario israeliano al quotidiano “Times of Israel”, aggiungendo che i negoziati potrebbero intensificarsi notevolmente nei prossimi giorni. I colloqui sono ripresi ieri in Egitto e mirano a trovare un accordo anche per lo scambio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi. Secondo il funzionario, il proseguimento dei colloqui influenzerà probabilmente le decisioni in merito all’eventualità di un'operazione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, che Israele ha più volte annunciato ma non ancora avviato, a causa degli avvertimenti della comunità internazionale. A Rafah, al confine con l’Egitto, si sono rifugiati circa 1,5 milioni di palestinesi di altre zone della Striscia e un’operazione di terra potrebbe provocare un enorme numero di vittime civili. (Res)