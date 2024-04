Germania: montano le critiche contro Soeder dopo il suo viaggio in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fanno sempre più forti le critiche alla comparsa del primo ministro bavarese e leader dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder in relazione al suo recente viaggio in Cina. Dopo il presidente della commissione per gli affari esteri Michael Roth, che aveva descritto Soeder come affetto da una “megalomania nello stile di Ludovico II”, ora ci sono critiche anche da parte delle fila dell'Unione cristiano-democratica (Cdu, alleata della Csu all'opposizione), dei Verdi e del Partito liberaldemocratico (Fdp). "Soeder ne capisce ancora meno di geostrategia che di energie rinnovabili. Non ha imparato nulla dai suoi errori fatali nella politica russa", ha detto il leader dei Verdi Omid Nouripour al quotidiano "Tagesspiegel". L'esponente della Cdu Ruprecht Polenz ha affermato che "se altri attori si ritirano dalla provincia dello Xinjiang a causa dell'oppressione degli uiguri e chiudono lì le loro fabbriche, come fatto da Basf, allora la Baviera intensificherà i contatti? Soeder non può essere serio". (segue) (Geb)