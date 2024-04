Croazia: Paese festeggia 15 anni da adesione a Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I membri dell'Alleanza in Croazia continueranno ad avere un partner leale e affidabile. Ma la Croazia è al primo posto, prima di tutti gli altri. Per le Forze armate non esiste compito e missione più importante della protezione della terra, del cielo e del mare croati. La Croazia si comporterà come qualsiasi Stato sovrano che protegge i suoi confini, il suo territorio e il suo popolo, soprattutto tenendo presente che siamo l'unico membro dell'Alleanza che ha difeso e liberato da solo i suoi confini, il suo territorio e il suo popolo solo 30 anni fa", si legge ancora nella dichiarazione del presidente croato. (Seb)