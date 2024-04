Russia-Armenia: Cremlino, proseguiremo cooperazione nel settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Armenia continueranno a lavorare nel settore bancario. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa. "Vi abbiamo ripetutamente detto che molti Paesi stanno affrontando pressioni senza precedenti da parte degli Stati Uniti: minacce di sanzioni, sanzioni secondarie e così via. Questo non significa che non stiamo continuando a lavorare con i nostri amici armeni per coprire i nostri rischi e correggere la situazione", ha osservato il rappresentante del Cremlino. "Insieme ai nostri amici armeni continueremo il percorso di discussione e compensazione dei danni causati dalla pressione senza precedenti degli Stati Uniti ", ha detto Peskov, commentando la decisione dell'Armenia di sospendere l'accettazione delle carte di pagamento russe con sistema Mir nel Paese. (Rum)