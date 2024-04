Russia: Cremlino, non risultano cambiamenti nella politica migratoria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non è a conoscenza dei cambiamenti della politica nazionale in materia di migrazione. Lo ha affermato nel corso di un briefing con la stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non sono a conoscenza del fatto che siano state prese alcune decisioni in merito e, come sapete, non sono state ufficialmente espresse da nessuno", ha detto Peskov. In precedenza, il quotidiano "Vedomosti" ha comunicato, citando proprie fonti, che le autorità della Russia stanno valutando le possibilità di creare un nuovo dipartimento responsabile della politica migratoria e internazionale. (Rum)