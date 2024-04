Energia: Nobors Drilling riprende le sue operazioni in Algeria con Sonatrach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Nabors Drilling ha firmato un contratto per quattro impianti di perforazione con la società energetica algerina Sonatrach, decretando così il suo ritorno in Algeria. Nobors Drilling aveva lasciato il Paese in seguito alla crisi causata dall’epidemia da Covid 19 ed è ora pronta a riprendere le sue attività di perforazione. Il responsabile di Nabors Algeria, John Mabry, ha affermato che con la ripresa delle attività in Algeria l'azienda aiuterà le imprese del Paese, creando opportunità di lavoro e avviando la formazione della forza lavoro algerina. Gli impianti di perforazione Nabors sono tra i più avanzate al mondo e Sonatrach potrà beneficiare di queste tecnologie all’avanguardia (come la passerella automatizzata Canrig, il Top Drive AC da 500 tonnellate Canrig e la piattaforma di automazione REVit. (Ala)