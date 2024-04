Roma: accoltella il vicino durante una lite, arrestato 46enne ad Anzio per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha accoltellato il vicino, perforandogli un polmone, al culmine di una lite scoppiata in un condominio di Anzio, in provincia di Roma. Per questo, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. È successo ieri sera, intorno alle ore 19:30, quando nel corso di una lite scoppiata per futili motivi in un condominio in via delle Margherite, il 46enne ha aggredito il vicino, un uomo italiano di 56 anni, con un’arma da taglio, perforandogli un polmone. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Anzio, che hanno arrestato il 46enne per tentato omicidio. La vittima dell’aggressione, invece, è stata trasportata all’ospedale di Anzio.(Rer)