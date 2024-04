Auto: mercato immatricolazioni calato dell'1,47 per cento in Francia a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo le immatricolazioni in Francia sono diminuite dell'1,47 per cento rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati dell'Automobile Platform (Pfa) che mostrano un leggero calo nel mercato automobilistico francese rispetto allo scorso anno. In totale, nel mese di marzo sono state immatricolate 180.024 nuove autovetture, ha precisato Pfa, sottolineando che marzo del 2024 aveva due giorni lavorativi in ​​meno rispetto allo scorso anno ma precede anche l'attesa del mercato per i nuovi modelli che potrebbero rivitalizzare il mercato, in particolare da parte del marchio Stellantis. (Frp)