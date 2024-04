Russia: Putin dispone misure per diventare una delle quattro principali economie mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di preparare misure entro il 31 marzo 2025 volte a fare la Russia diventare una delle maggiori economie mondiali. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Cremlino. "Il governo russo, con la partecipazione degli organi esecutivi delle entità costitutive della Russia, (ha ricevuto l'ordine di) adottare misure per garantire che la Russia entri nelle prime quattro maggiori economie del mondo in termini di Prodotto interno lordo, calcolato a parità di potere d'acquisto, entro il 2030", si legge in una nota del Cremlino. Con un altro decreto Putin ha disposto di introdurre provvedimenti volte ad abbassare il livello di povertà in Russia sotto il 7 per cento entro il 2030 e il livello di povertà delle famiglie numerose sotto il 12 per cento. (Rum)