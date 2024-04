Serbia: Dacic (Sps), coalizione con progressisti e Zavetnici alle elezioni di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito socialista serbo (Sps) e ministro degli Esteri uscente Ivica Dacic ha dichiarato che "esiste un accordo" secondo cui, alle nuove elezioni elettorali nella capitale Belgrado, la formazione politica si presenterà in un'unica lista con il Partito progressista serbo (Sns) e la formazione di destra Zavetnici. Alla domanda se l'Sps parteciperà al nuovo governo in formazione nel Paese, il cui mandato è stato affidato al presidente dell'Sns, Milos Vucevic, Dacic ha detto che è "indiscutibile" che l'Sps vi parteciperà, sebbene, ha sottolineato il ministro, non sia ancora stato discusso quali ministeri verranno assegnati ai socialisti. Il partito Zavetnici ha corso, nella lista comune chiamata "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato" che raggruppava anche il partito Dveri, alle elezioni tenutesi nel Paese del dicembre scorso. La coalizione non ha superato la soglia di sbarramento del 3 per cento per entrare né nel Parlamento né nell'Assemblea cittadina della capitale Belgrado.(Seb)