Russia: incendio in fabbrica azienda industria pesante Uralmash a Ekaterinburg

- Un incendio è divampato oggi in un impianto di Uralmash, una grande impresa dell'industria pesante, nella città russa di Ekaterinburg. Lo ha riferito il ministero russo per le Situazione di emergenza. L'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" ha citato la direzione della fabbrica, secondo cui l'edificio di 4 mila metri quadrati andato a fuoco non apparteneva alla fabbrica, sebbene si trovasse sul suo territorio. Uralmash produce attrezzature per l'estrazione mineraria, la lavorazione dei metalli, l'industria del cemento e impianti energetici, comprese le centrali nucleari. (Rum)