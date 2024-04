Gaza: ministro Difesa Israele, operazione Al Shifa ci ha avvicinato al crollo di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le operazioni all’ospedale Al Shifa di Gaza City, nel nord della Striscia, hanno “avvicinato Israele all’obiettivo del crollo di Hamas e hanno reso chiaro che l’organizzazione si sta disintegrando dall’interno”. Lo ha affermato il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, in un post sul suo profilo X in cui ha espresso “pieno apprezzamento ai combattenti delle Forze di difesa di Israele (Idf) e dell’(agenzia di intelligence) Shin Bet per la loro azione determinata e di alta qualità”. Il ministro ha affermato che “in un'operazione precisa e mortale (…) centinaia di terroristi sono stati uccisi o catturati”. Gallant ha concluso affermando che “la base terroristica di Shifa è stata eliminata”. Oggi le Idf hanno annunciato di aver concluso l'operazione avviata nell'area della struttura sanitaria di Gaza City due settimane fa. (Res)